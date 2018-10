Eles buscam oferecer qualidade de vida, lazer para as pessoas e integração social

No próximo dia 27 de outubro, daqui a três semanas, acontecerá o 1º encontro “sou cantador”, que está sendo realizado pelo grupo de capoeira Quilombo, que busca difundir a cultura brasileira através da capoeira.

O evento ocorrerá nos dias 26 e 27 de outubro. Já no primeiro dia será realizado o “sarau de ladainhas” onde quem participar terá a oportunidade de divulgar as suas composições novas, será um verdadeiro caça talentos e terá início as 18h30.

O segundo dia, no dia 27 ocorrerá o batizado e a troca de graduação dos praticantes da modalidade, no sábado terá início as 17h30 e os mestres vão reconhecer os esforços de cada um em uma cerimônia de graduação.

O projeto “Capoeira Salva” oferece aulas gratuitas para crianças, jovens e adultos em Campo Grande. Tudo começou quando amigos que se conheceram através da capoeira e acabaram idealizando esse projeto.

De acordo com o grupo, eles buscam oferecer qualidade de vida, lazer para as pessoas, integração social, além de conscientizar sobre a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira.

Atualmente as aulas acontecem no Instituto Nilo nas segundas, quartas e sextas entre 19h e 21h. Quem quiser participar, o endereço fica na avenida Ezequiel Ferreira Lima, 1720, no bairro Guanandi II.