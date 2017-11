Apesar do tempo nublado em Campo Grande, os policiais civis participaram do primeiro encontro do Grupo de Corrida do Sinpol-MS realizado neste domingo (26), no Parque das Nações Indígenas. Segundo o policial civil e um dos idealizadores do projeto, Valmir Dias, a ideia é que os encontros ocorram quinzenalmente.

“Os encontros serão sempre em locais diferentes para estarmos preparados para todos os tipos de percursos. Os locais serão divulgados no site do sindicato e no grupo de whatsapp”, afirmou.

Os que tiverem interesse em participar do grupo devem se inscrever na recepção do sindicato pelo telefone 3042-6992. Podem participar filiados e seus dependentes a partir de 14 anos de idade. Para o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, é importante incentivar os policiais civis a realizarem atividades esportivas.

“O esporte traz muitos benefícios para o corpo e a mente da pessoa. Praticá-lo em grupo reforma o espírito de equipe e estimula a adotá-lo em sua rotina”, declarou.