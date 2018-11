O Parque Ecológico do Sóter e a Lagoa Itatiaia passam a contar com “Grupo Gestor do Equipamento de Esporte e Lazer” que vai gerenciar, junto com a administração municipal, as ações nos dois pontos turísticos de Campo Grande.

Serão dois grupos, o do Parque do Sóter terá 12 membros e da Lagoa do Itatiaia, 18, entre titulares e suplentes. Eles tomarão posse nesta terça-feira (20). Os gestores assumirão o compromisso de tomar decisões que melhorem as ações desenvolvidas nestes locais.

O diretor-presidente da Fundação Nacional do Esporte (Funesp), Rodrigo Terra, informa que a iniciativa tem como objetivo ações de esporte e de lazer e, para isso, a Lagoa Itatiaia e Parque do Sóter terão grupo gestor com membros da administração pública, moradores e atletas. “Estamos cumprindo o plano de governo e ouvindo a população para melhorar as ações nos parques”, enfatizou.

Sóter

O Parque Ecológico do Sóter fica na região do bairro Mata do Jacinto e, atualmente, oferece oficinas de ginástica localizada, academia ao ar livre, pilates, capoeira, tênis de campo, funcional, futebol, luta olímpica, funcional kids, voleibol, grupo de corrida e basquetebol.

Itatiaia

Na Lagoa Itatiaia são oferecidas, diariamente, oficinas gratuitas de pilates e grupo de corrida pela equipe da Funesp, além das oficinas da Sesau nos equipamentos da Academia da Terceira idade (ATI) e funcional.

Campo Grande já tem Grupos Gestores nos parques Ayrton Senna, Tarsila do Amaral, Jacques da Luz, nas praças esportivas Belmar Fidalgo e Elias Gadia e no Autódromo Internacional de Campo Grande.