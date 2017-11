No jogo que valeu a taça em Chapadão do Sul, o time da capital venceu no domingo por 3 a 0

O Guaicurus conquistou de maneira invicta e com 100% de aproveitamento, o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-13. Foram quatro vitórias em quatro jogos.

No jogo que valeu a taça em Chapadão do Sul, o time da capital venceu no domingo(26) o Coxim por 3 a 0 e conquistou o título.



A Serc que era atual campeão, ficou com o vice-campeonato. O time de Chapadão do Sul venceu o Novo por 2 a 1 e o Náutico por 3 a 1. No jogo dos lanternas, Náutico e Coxim empataram por 1 a 1.