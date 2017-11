Hamilton bate e Bottas larga na frente em Interlagos

Na tarde deste sábado (10), aconteceu o treino de classificação do GP Brasil de Fórmula 1. Valtteri Bottas garantiu a pole position, o grande favorito era Lewis Hamilton, mas ainda no Q1, o britânico errou na Curva do Laranjinha e bateu na barreira de proteção.

A segunda colocação ficou com Sebastian Vettel, terceira com Raikkonen e Verstappen em quarto. Ricciardo foi o quinto, mas terá que cumprir uma punição de 10 posições e larga em 15º. Felipe Massa tinha grandes expectativas de conseguir uma boa colocação no grid, mas foi atrapalhado por Sainz e larga apenas em nono.

O Grande Prêmio do Brasil tem a largada prevista para às 14h (horário de Brasília), deste domingo (12).

Confira o grid de largada em Interlagos:

1) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1:08.322

2) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1:08.360

3) Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari), 1:08.538

4) Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer), 1:08.925

5) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes), 1:09.598

6) Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda), 1:09.617

7) Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1:09.703

8) Carlos Sainz (ESP/Renault), 1:09.805

9) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes), 1:09.841

10) Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes), 1:09.830

11) Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari), 1:09.879

12) Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda), 1:10.116

13) Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari), 1:10.154

14) Pascal Wehrlein (ALE/Sauber-Ferrari), 1:10.678

15) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer), 1:09.330

16) Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari), 1:10.875

17) Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes), 1:10.776

18) Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Renault), s/tempo

19) Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Renault), 1:10.686

20) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), s/tempo