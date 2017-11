Hamilton liderou o 1º treino livre do GP do Brasil

Campeão mundial com três provas de antecedência, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, liderou na sexta-feira (10) o primeiro treino livre para o Grande Prêmio do Brasil, em sessão que teve Felipe Massa, da Williams, terminando na sétima colocação.

O dono do carro de número 44 cravou o tempo de 1min09s202, ficando apenas 127 milésimos na frente do companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, que ainda luta para ser vice-campeão da temporada, embora tenha remotas chances matemáticas.

Outro representante da Finlândia no grid, Kimi Raikkonen, da Ferrari, fechou a sessão na terceira posição, com 1min09s744. Logo atrás ficaram os dois carros da Red Bull, com o holandês Max Verstappen, em quarto, e o australiano Daniel Ricciardo, em quinto.

Vice-líder da temporada, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, foi apenas o sexto piloto mais rápido do dia, alcançando marca de 1min09s984, 782 milésimos distante de Hamilton.

Felipe Massa, que participa pela última vez do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, começou o fim de semana com o pé direito, fechando a sessão em sétimo, com 1min10s102, mais de meio segundo mais veloz que o companheiro, o canadense Lance Stroll, que foi 11º.

Confira a classificação da primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1:.

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1min09s202.

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 0s127.

3. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) a 0s542.

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 0s548.

5. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) a 0s626.

6. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) a 0s782.

7. Felipe Massa (BRA/Williams) a 0s900.

8. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) a 1s200.

9. Esteban Ocon (FRA/Force India) a 1s252.

10. Fernando Alonso (ESP/McLaren) a 1s274.

11. Lance Stroll (CAN/Williams) a 1s430.

12. George Russell (ING/Force India) a 1s845.

13. Romain Grosjean (FRA/Haas) a 1s986.

14. Kevin Magnussen (DIN/Haas) a 2s261.

15. Carlos Sainz (ESP/Renault) a 2s265.

16. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) a 2s406.

17. Charles Leclerc (MON/Sauber) a 2s600.

18. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) a 2s696.

19. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) a 4s832.

20. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso) a 21s780.