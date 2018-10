Na noite deste sábado, o helicóptero de Vichai Srivaddhanaprabha, dono do Leicester City, acabou caindo depois de levantar vôo no estádio King Power Stadium e cair no estacionamento do clube. De acordo com a rede de TV inglesa BBC, Vichai, estava no helicóptero.

Conforme a agência de notícias Reuters, dentro do helicóptero além do proprietário do clube, estava mais quatro pessoas: uma filha do empresário, dois pilotos e uma vítima, cuja identidade ainda não foi identificada.

Nem o clube, e nem as autoridades locais, divulgaram informações oficiais a respeito das vítimas e nem sobre quem estaria dentro da aeronave.

Na tarde de ontem (27) aconteceu a partida entre Leicester e West Han, que acabaram empatando em 1 a 1, pela décima rodada do Campeonato Ingles. Logo após, a aeronave cair no estacionamento do estádio e acabou explodindo em chamas.

O clube inglês se manifestou apenas por uma breve nota oficial, logo após o acidente, para dizer que está ajudando nas investigações e informou que vai se posicionar quando houver mais apurações.

“Estamos ajudando a polícia e os serviços de emergência diante deste grande incidente no estádio do clube. O Leicester emitirá uma declaração mais detalhada assim que mais informações forem estabelecidas” disse o clube.

O magnata tem uma fortuna pessoal de quase 3 bilhoes de euros, ele é um dos sete homens mais ricos da Tailândia, segundo a revista especializada Forbes. Vichai é dono da rede de lojas duty free King Power, que dá nome ao estádio do time. Ele comprou o Leicester em 2010 e levou o clube à épica conquista da Premier League na temporada 2015/16.