Herói do jogo: Ao defender pênalti com o pé, o goleiro russo Akinfeev, selou a classificação russa

O goleiro Igor Akinfeev selou a classificação da seleção da Rússia na competição pela Copa do Mundo, neste domingo (1º). Isso porque, o russo conseguiu segurar dois chutes dos jogadores espanhóis durante as penalidades máximas, que definiu o time vencedor que continuará na disputa.

O jogo começou e logo a Espanha conseguiu marcar um gol, o que deixou os espanhóis mais sossegados durante a partida. Contudo, aos 40 minutos, os russos empataram, fazendo com que o desempate ocorresse durante as penalidades máximas.

Foram cinco tentativas, das quais, duas Akinfeev conseguiu defender. Um deles, inclusive, foi realizado com o pé, que rebateu a bola para fora do gol. Enquanto isso, os jogares russos aproveitaram para marcar quatro gols e saíram na frente dos espanhóis que ficaram apenas com três.

Com a vitória, os russos garantiram a classificação para as quartas de final e enfrentará o vencedor do confronto entre Croácia e Dinamarca, que jogam nesta tarde.