Brasil x Bolívia: histórico mostra que a altitude é a adversária da Seleção

O confronto será com a Bolívia no Estádio Hernando Siles, na cidade de La Paz, a 3.660 metros do nível do mar

Classificada para a Copa do Mundo de 2018 e na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas com 37 pontos, a Seleção Brasileira começa a se despedir da competição nesta quinta-feira (05). O confronto será com a Bolívia no Estádio Hernando Siles, na cidade de La Paz, a 3.660 metros do nível do mar. Historicamente, enfrentar a Bolívia nesse ambiente é uma pedra no sapato para a Amarelinha. Vai exigir da equipe do técnico Tite mais do que o consistente futebol que a garantiu na Rússia. A equipe boliviana já derrotou o Brasil cinco vezes no retrospecto do confronto, que começou na Copa do Mundo de 1930. Quatro desses revezes foram no local da partida de hoje.

O duelo desta quinta, válido pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, será a 29º vez em que Brasil e Bolívia se encaram. Os números indicam o tamanho da diferença técnica entre as duas equipes: 20 vitórias brasileiras, três empates e as cinco derrotas. Mas um jejum incomoda. Em Eliminatórias, a última vitória jogando na Bolívia foi em 1985, quando a Seleção venceu os donos da casa por 2 x 0, em Santa Cruz de La Sierra.

Em 1993, veio a primeira derrota brasileira nas Eliminatórias. O atual treinador de goleiros da Seleção, Cláudio Taffarel, encarou o fantasma da altitude da capital boliviana pela primeira vez defendendo a meta brasileira. Naquele dia, o goleiro que no ano seguinte ergueria o troféu de campeão do mundo, sentiu na pele os efeitos de se jogar nas alturas. Em um dos dois gols sofridos, a velocidade da bola traiu Taffarel, que havia defendido um pênalti enquanto o jogo ainda estava 0 a 0. No fim, Bolívia 2 a 0.

De lá para cá, foram disputados mais três jogos por Eliminatórias em La Paz: duas vitórias bolivianas e um empate. A altitude é o maior adversário da Seleção. Do grupo de 23 convocados, 14 já viveram a experiência de jogar na alturas, sendo dez deles titulares no duelo desta quinta. Apenas o lateral esquerdo Alex Sandro nunca jogou anteriormente na altitude.

A comissão técnica da Seleção Brasileira montou um esquema de logística e de estrutura médica para dar suporte aos atletas na altitude da capital boliviana. Além de só chegar à cidade horas antes da partida, para diminuir os efeitos, a delegação terá 11 cilindros de oxigênio na bagagem. No intervalo da partida, a ideia é que os atletas façam oxigenação durante cinco minutos para facilitar a recuperação para o segundo tempo.

Na terça-feira (10), a Seleção Brasileira recebe o Chile no Allianz Parque e encerra sua participação nas Eliminatórias para a Copa da Rússia de 2018, às 20h30. Líder com 37 pontos, o Brasil não pode mais ser alcançado por nenhum outro adversário.

Confira abaixo todo o histórico do confronto:

20/07/1930 BRASIL 4 x 0 BOLÍVIA MUNDIAL Centenário Montevideo

28/01/1945 BRASIL 2 x 0 BOLÍVIA COPA AMÉRICA Nacional de Santiago Santiago

16/01/1946 BRASIL 3 x 0 BOLÍVIA COPA AMÉRICA El Viéjo Gasômetro Buenos Aires

10/04/1949 BRASIL 10 x 1 BOLÍVIA COPA AMÉRICA Municipal "Pacaembu" São Paulo (SP)

01/03/1953 BRASIL 8 x 1 BOLÍVIA COPA AMÉRICA "Nacional de Lima" Lima

21/03/1959 BRASIL 4 x 2 BOLÍVIA COPA AMÉRICA Monumental de Nuñez Buenos Aires

31/03/1963 BRASIL 4 x 5 BOLÍVIA COPA AMÉRICA Félix Capriles Cochabamba

27/05/1973 BRASIL 5 x 0 BOLÍVIA AMISTOSO "Maracanã" Rio de Janeiro (RJ)

14/07/1977 BRASIL 8 x 0 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS Olímpico Pascual Guerrero Cáli

26/07/1979 BRASIL 1 x 2 BOLÍVIA COPA AMÉRICA Hernando Siles La Paz

16/08/1979 BRASIL 2 x 0 BOLÍVIA COPA AMÉRICA "Morumbi" São Paulo (SP)

22/02/1981 BRASIL 2 x 1 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS Hernando Siles La Paz

22/03/1981 BRASIL 3 x 1 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS "Maracanã" Rio de Janeiro (RJ)

02/06/1985 BRASIL 2 x 0 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS Ramón Tauhichi Aguilera Santa Cruz de La Sierra

30/06/1985 BRASIL 1 x 1 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS "Morumbi" São Paulo (SP)

09/07/1991 BRASIL 2 x 1 BOLÍVIA COPA AMÉRICA Sausalito Viña Del Mar

25/07/1993 BRASIL 0 x 2 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS Hernando Siles La Paz

29/08/1993 BRASIL 6 x 0 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS "Arruda" Recife (PE)

29/06/1997 BRASIL 3 x 1 BOLÍVIA COPA AMÉRICA Hernando Siles La Paz

03/09/2000 BRASIL 5 x 0 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS "Maracanã" Rio de Janeiro (RJ)

07/11/2001 BRASIL 1 x 3 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS Hernando Siles La Paz

31/01/2002 BRASIL 6 x 0 BOLÍVIA AMISTOSO "Serra Dourada" Goiânia (GO)

05/09/2004 BRASIL 3 x 1 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS "Morumbi" São Paulo (SP)

09/10/2005 BRASIL 1 x 1 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS Hernando Siles La Paz

10/09/2008 BRASIL 0 x 0 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS "Engenhão" Rio de Janeiro (RJ)

11/10/2009 BRASIL 1 x 2 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS Hernando Siles La Paz

06/04/2013 BRASIL 4 x 0 BOLÍVIA AMISTOSO Ramón Tauhichi Aguilera Santa Cruz de La Sierra

06/10/2016 BRASIL 5 x 0 BOLÍVIA ELIMINATÓRIAS Arena das Dunas Natal (RN)