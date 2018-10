Acontece neste sábado (13), um clássico pela série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino, o Comerário. A partida é válida pela 5ª rodada e será disputada no estádio Jacques da Luz às 15 horas.

No 1º turno, a vitória foi do colorado por 1 a 0. O Operário se despede da competição sem chances de classificação e ainda não pontuou. Já o Comercial busca empatar com a Moreninhas na liderança. Com quatro pontos e um jogo a menos, a vitória deixa o colorado com a mesma pontuação que o "Leão" da capital.

De acordo com a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), o clássico terá arbitragem de João Bosco Echeverria que será auxiliado por Ana Carolina da Silva Matias e Alan Bitencourt. Raphael de Souza Cosmo será o 4º árbitro.