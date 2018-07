Imprensa mexicana estampa imagens da vitória da seleção brasileira

Os principais jornais do México estamparam as imagens da seleção brasileira comemorando a vitória de 2 a 0 sobre a mexicana. Nas manchetes, o tom de lamúria: o Brasil tirou o México da Rússia em 2018.

O jornal Reforma diz que: “Brasil acaba com o o sonho do quinto jogo”. Os mexicanos mais supersticiosos afirmam que há uma espécie de maldição que impede a seleção do México de seguir adiante numa Copa do Mundo, sendo barrada antes da quinta partida.

No La Prensa, a manchete é objetiva: “México fora da Rússia 2018”. O El Universal reitera a superstição: “Brasil elimina o México nas oitavas de final”. O Milenio optou pelo tom dramático: “Não haverá quinta partida. Assim foi a eliminação”.

O jornal La Crónica de Hoy encerra com o sonho mexicano de forma taxativa: “México cai diante do Brasil – 2 a 0”.