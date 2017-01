Infantino explica inchaço na Copa:

Presidente da Fifa, Gianni Infantino, defendeu o aumento das seleções no mundial

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, defendeu nesta terça-feira o inchaço da Copa do Mundo, que terá 48 seleções a partir de 2026. O cartola afirmou que "mais países poderão viver o sonho" de disputar uma Copa do Mundo.

- Futebol é mais do que Europa e América do Sul, o futebol é global - declarou o presidente da Fifa.

Confira os principais trechos da entrevista coletiva do dirigente:

Pênaltis para definir empate no número de pontos nos grupos

Pênaltis serão parte da competição, decidido dois anos antes da competição. Haverá outras formas de decidir empates. Temos hoje regras para isso, saldo de gols e outras coisas. Claro que grupos de três, há menos jogos e mais chance de haver empates. Você pode dizer que o ranking decide, e o ranking é objetivo, e está pronto antes. Mas isso vamos decidir dois anos de começar a competição.

Crítica de Alemanha

Se organizássemos uma Copa com dois times, um deles seria a Alemanha. Atual campeão, ganha com regularidade, Alemanha sempre vai estar lá. Mas para outros países é uma chance de participar de um grande evento. É só um mês a cada quatro anos. Na verdade, não há grande mudança no tamanho, continua sendo um mês, mas você dá mais chance para muitos outros times.

Críticas dos Clubes

Sempre haverá crítica de alguns clubes. Eu prefiro focar nos comentários positivos. Claro que nem todos estão felizes com a decisão. Há muita gente entre os clubes, os técnicos e os jogadores a favor da decisão. Quando se trata dos clubes, é claro que nós discutimos isso, nós conseguimos manter o calendário. Na minha campanha, eu propus 40 times e mais jogos para o campeão. Hoje nós chegamos a um número que reduz o número de jogos por time e traz mais países para dentro da Copa. Futebol é mais do que Europa e América do Sul, o futebol é global.

Divisão das vagas

A divisão para cada confederação ainda não foi feita. Isso não precisa ser feito agora. Temos que cuidar do formato para preparar as candidaturas. É importante que os candidatos a sede saibam quantos times jogarão, quantos estádios, como será o deslocamento etc. Saber quem vai jogar ainda é menos importante.

Critérios para vagas

Há diferentes critérios que vamos adotar. África tem um país a menos do que a Europa, e tem cinco vagas, contra 13 da Europa. As leis da matemática não são opinião, mas um fato.

Pênaltis para decidir

É importante ter algo que resolva o resultado no campo, para que não haja possibilidade de acordos, de empate amigos. Pênaltis sempre são uma possível seleção. Tem o ranking, por exemplo, que é uma situação resolvida antes, os times vão saber que resultados precisam. Qualquer coisa que ajude seria positivo. Com o formato de 16 grupos de três, cada jogo será importante.

Críticas

Quando tomamos decisões, somos criticados. Quando não tomamos, também. Isso está em discussão desde a campanha. Se você esperar que não haja críticas, você não toma decisões. Estamos falando de uma competição a cada quatro anos. São 16 partidas a mais, quatro jogos por ano. Isso não vai ter impacto no calendário. Temos que discutir o calendário, achar soluções para as ligas, os clubes, os jogadores. Mas o impacto de uma competição que se joga a quatro anos não é relevante.

Rússia

O trabalho está indo, o cronograma dos estádios está sendo cumprido. O que não significa que o COL pode apenas esperar o torneio acontecer. Ainda há muito trabalho a fazer, a prazos a cumprir. Mas os quatro estádios da Copa das Confederações vão ficar prontos.

Critérios financeiros vs Esportivos

Ao analisar, olhamos para aspectos esportivos, financeiros, qualidade, todos os elementos foram analisados. O financeiro foi um. É impossível prever no que vai acontecer daqui a 10 anos. ISso foi feito por nosso departamento de marketing, baseado na experiência que tivemos, olhando para o potencial financeiro. E não vamos esquecer algo: uma fase a mais de mata-mata é importante, cada jogo vai ser decisivo. Hoje, na fase de grupos, você já fica sabendo quem está classificado e perde interesse. A Eurocopa de 24 times foi um sucesso, uma semana mais, aumentamos um jogo para o campeão.

Eliminatórias Sul-Americanas

Como eles vão organizar a Confederação, eu não sei, ainda não sabemos quantas vagas eles vão ter. Vamos ver que formato vão fazer.

Pagamento aos jogadores que viajaram a Zurique

Eles tiveram os custos de viagem pagas. Vieram, se divertiram.

Qualidade

Inglaterra e Itália foram eliminadas pela Costa Rica, que não é Argentina de Messi nem o Brasil de Neymar. O nível do futebol já é muito alto globalmente.

Ameaça da Liga Espanhola de processar a Fifa

Boa sorte (risos)

Promessas de vagas

Nenhuma garantia foi feita. Haverá 48 times e todos vão ter mais um pouco.

Situação da CBF

Tem muito o que fazer e o trabalho vai ser feito.

Muitos jogos nos primeiros dias

Será um início forte, mas vai se resolver logo, os jogos serão interessantes.