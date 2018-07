Os jogos das quartas de final da Copa do Mundo de 2018 iniciam nesta sexta-feira (6), na Rússia. A disputa pelo troféu de ouro da Federação Internacional do Futebol (FIFA), começou no dia 14 de junho e contou com a participação de 32 países. Contudo, com a aproximação das partidas finais, apenas oito seleções continuam em busca da vitória.

O último jogo das oitavas de final aconteceu na tarde desta terça-feira (3), quando a Inglaterra ganhou de 4 a 3 da Colombia, durante as penalidades máximas. O primeiro tempo encerrou em 0x0, no entanto, no segundo, o placar mudou para 1x1.

Por conta do empate, o jogo foi para a prorrogação, entretanto, nenhuma seleção conseguiu desempatar, fazendo com que a decisão ocorresse durante os pênaltis, quando os ingleses conseguiram fazer 4 gols. Já os colombianos realizaram apenas 3, deixando assim a disputa pela Copa do Mundo 2018.

Quartas de final

O primeiro jogo será na sexta-feira às 11h (horário de Brasília), entre França e Uruguai. Às 15h do mesmo dia, vai ser a vez da seleção brasileira jogar contra o time da Bélgica, para disputar uma vaga na semi final.

No sábado (7), no período matutino, a Suécia entrará em campo para jogar contra a Inglaterra. O último jogo das quartas de final ocorrerá na parte da tarde, entre Croácia e Rússia.

Os vencedores das rodadas irão para semi final, que está prevista para ocorrer na terça-feira (10) e na quarta-feira (11), da próxima semana, às 15h. Os dois times que perderem, terão que se enfrentar no sábado (14), às 11h para disputar o terceiro lugar.

Já as duas seleções que ganharem a etapa da semi final vão jogar no domingo (15), às 11h, para definir o grande vencedor da Copa do Mundo de 2018.

Vale lembrar que os horários programados são de Brasília, e que tanto do período matutino, quanto do vespertino serão os mesmos, até o final do campeonato.