A “Terceira corrida da Polícia Civil” está com as inscrições abertas. O evento vai ocorrer no dia 16 de setembro em Campo Grande e conta com 550 vagas. A corrida terá o percurso de 5 e 10 km. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de setembro, por meio do aplicativo Kmais Clube.

Os primeiros colocados receberão prêmios de acordo com a categoria e também com os sorteios de brindes que vai ocorrer no dia do evento.

“Desejamos promover a interação entre os policiais civis e a sociedade, para que ela conheça melhor quem são as pessoas que trabalham por uma sociedade melhor e segura”, afirmou o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol/MS), Giancarlo Miranda.

Cerca de 1200 pessoas estiveram nas edições anteriores. As crianças de 2 a 12 anos também podem participar na categoria Kids, desde que um adulto responsável também esteja inscrito no evento.

Para os interessados, a inscrição custa R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia), e além de ser realizada pelo aplicativo, também pode ser feita por meio do link; https://app.kmaisclube.com/eventos/hotsiteeventos.aspx?3o-Corrida-Policial-Civil-Campo-Grande

Serviços: Mais informações pelo contato (67) 9 9169-9131.