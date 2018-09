Nesta segunda-feira (3), a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) inicia as inscrições da 12ª edição dos Jogos dos Servidores.

Os jogos serão realizados no período de 25 de setembro a 30 de outubro e serão 10 modalidades, disputadas nas competições coletivas e individuais de dama, xadrez, bozó, dominó, sinuca, truco ponto acima, atletismo, voleibol, tênis de mesa e futsal.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, explicou que os jogos são destinados aos servidores municipais de secretarias, fundações e autarquias. “Os jogos são um importante momento que os servidores têm para o esporte e para a interatividade entre eles”, ressaltou.

A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 17 de setembro. As fichas podem ser retiradas no site da Funesp (http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp).

O congresso técnico será no dia 21 de setembro, às 15h, no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), que fica na travessa Pires de Mato, 50 – Esquina com av. Ernesto Geisel.