As matrículas também servem para o 1º Jogos Escolares Campo-grandenses Paralímpicos

As inscrições para o 33° Jogos Escolares de Campo Grande e para o 1º Jogos Escolares Campo-grandenses Paralímpicos já estão abertas. O evento é organizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) da capital e ocorrerá no período de 18 de outubro a 23 de novembro deste ano.



Ao todo serão 20 modalidades, sendo quatro nos jogos paralímpicos e 16 nos jogos escolares, na categoria A, de 14 a 16 anos, e na categoria B, de 11 a 13 anos.

Os jovens podem se inscrever nas modalidades de ginástica rítmica, atletismo, badminton, basquetebol, ciclismo, ginástica artística, judô, luta olímpica, natação masculino, natação feminina, tênis de mesa, vôlei de praia, xadrez, basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

As inscrições para o 33° Jogos Escolares de Campo Grande vão até o dia 2 de outubro, enquanto os interessados em participar do 1° Jogos Escolares Campo-grandenses Paralímpicos podem se inscrever até o dia 5 do próximo mês.

As inscrições podem ser realizadas pelo site: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp