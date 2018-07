As inscrições para a 17ª edição dos Jogos Campo-grandenses da Pessoa Idosa foram prorrogadas. O novo prazo é até o dia 3 de agosto, e o evento está sendo organizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), da capital. As matrículas encerrariam nesta quarta-feira (25), porem, agora, os candidatos têm até o próximo mês para se inscrever.

Podem se inscrever, os idosos devem preencher uma ficha que está disponível no site da prefeitura municipal e entrega-las até às 17h, do dia 3, na Funesp, localizada no bairro Santa Fé da capital.

“A prática de esporte na terceira idade possibilita aos idosos, um cuidado especial com a saúde e nessa linha Campo Grande volta a promover os jogos da pessoa idosa, depois de quatro anos”, disse o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

Os Jogos acontecerão no período de 14 a 17 de agosto, reunindo idosos de diversas regiões de Campo Grande, nas modalidades de Voleibol, Bocha, Biribol, Bozó, Dama, Dança, Dominó, Malha, Sinuca, Truco, Tênis de Mesa e Natação.

A abertura oficial do evento está programada para dia 14 de agosto, às 14 horas, no Centro Municipal de Treinamento Esportivo. A Natação acontecerá no Rádio Clube e as demais modalidades acontecerão no Centro de Convivência Vovó Ziza.