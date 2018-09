Até o dia 20 de setembro os interessados em participarem da 2ª edição dos Jogos Radicais Urbanos podem se escrever e garantir uma das 850 vagas disponíveis.

O Parque das Nações Indígenas e Parque Estadual do Prosa voltam a ser palco dos Jogos Radicais Urbanos que acontecerão de 12 a 14 de outubro, nas modalidades de Stand Up Paddle, Corrida de Trilha e Mountain Bike.

Realizada em formato SUP Race Sprint Olímpico, a prova de Stand Up Paddle será etapa do campeonato brasileiro e é a última prova classificatória para o mundial. Os remadores competirão no lago do Parque das Nações no sábado (13), em baterias definidas por chaves em provas curtas, em uma raia de 200 metros.

O Mountain Bike será etapa do Campeonato Estadual valendo pontuação no ranking. A largada acontecerá no domingo (14) com provas nas categorias de Turismo – 20 km, Sport – 30 km e Pró- 50 km no Parque Estadual do Prosa. Na Corrida de Trilha, profissionais e amadores, irão se superar e se encantar com o percurso da prova de 7,8 km de altos e baixos em meio à natureza preservada. A Corrida acontece no sábado e passa pelos dois parques.

A competição, realizada pela prefeitura e o Campo Grande Destination, terá mais de 40 m² para a tenda dos atletas com serviços de massagem, alimentação, água, atrações culturais entre outros.

Os interessados devem se inscrever no site: www.jogosradicaisurbanos.com.br.