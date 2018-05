Internacional vence o Corinthians e sobe no Brasileirão

No domingo (27), rolaram quatro partidas da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Internacional-RS, Bahia-BA e Cruzeiro-MG venceram os seus respectivos jogos e foram os destaques da tarde. O "Colorado" bateu o Corinthians-SP por 2 a 1, o "Tricolor de Aço" fez 3 a 0 no Vasco-RJ, e a "Raposa" superou o Santos pelo placar de 1 a 0. Botafogo-RJ e Vitória-BA empataram em 1 a 1.

Internacional x Corinthians

No Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), Danilo Fernandes abriu o placar para o Corinthians e surpreendeu o time da casa, na marca dos quatro minutos de bola rolando. No segundo tempo, o empate do Internacional saiu logo aos 18 minutos. Lucca cruzou da esquerda e Damião, livre de marcação, completou para a rede. Quando o empate já parecia definitivo, aos 46, Mantuan cortou errado um lançamento de Zeca, escorregou e deu a bola de presente para Rossi garantir a virada e o triunfo para o time gaúcho.

Com a vitória, o Internacional pulou para a sexta colocação, com 11 pontos. O Corinthians tem os mesmos 11, mas aparece duas posições acima, em quarto, por levar a melhor no critério desempate de saldo de gols.

Bahia x Vasco

Na Fonte Nova, em Salvador (BA), o jogo engrenou no segundo tempo, quando Élber abriu o placar para o Bahia. Após o gol, o "Tricolor de Aço" conseguiu ter total domínio do jogo e ampliou com Zé Rafael, aos 42, em lance de contra-ataque. Quatro minutos depois, Paulo Vitor errou cobrança de falta e a bola ficou com Gregore. O volante achou Allione, que rolou para Régis tocar sem goleiro e liquidar a fatura.

Agora com oito pontos, o "Tricolor" pulou para a 15ª colocação, enquanto o Vasco, que também tem oito, caiu para a 13ª.

Cruzeiro x Santos

No Pacaembu, em São Paulo (SP), a rede balançou apenas uma vez, mas já foi o suficiente para o Cruzeiro derrotar o Santos e subir na tabela de classificação, com gol de Bruno Silva, aos 30 minutos do segundo tempo.

Com o triunfo, a "Raposa" chegou a dez pontos e assumiu o oitavo lugar. Já o Santos caiu para o 16º lugar, agora com seis pontos, e está mais próximo da zona do rebaixamento.

Botafogo x Vitória

No Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), Botafogo e Vitória fizeram um jogo de poucas chances. Os dois gols do empate saíram ainda na primeira etapa. Aos 38 minutos, Denilson abriu o placar para o Leão. Mas cinco minutos depois, Kieza empatou para o Alvinegro. Ficando tudo igual.

O "Glorioso" agora tem nove pontos e está em 12º lugar. O "Leão rubro-negro", com oito pontos, permanece na 14ª posição.