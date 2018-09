Os jogos de quarta-feira (5) agitaram a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixando cada vez mais emocionante a disputa pelo título da competição.

O Internacional venceu o Flamengo por 2 a 1 e assumiu a liderança. Isso por que o São Paulo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG e caiu para a segunda colocação. O colorado e o tricolor paulista estão com os mesmos 46 pontos. Pelo critério de desempate, o Inter é o líder do brasileirão. Confira os resultados das partidas de ontem:

Bahia 2 x 0 Sport, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Botafogo 1 x 1 Cruzeiro, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Ceará 2 x 1 Corinthians, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Paraná 1 x 1 Chapecoense, no Durival Britto, em Curitiba.

Palmeiras 2 x 0 Atlético – PR, na Arena Palmeiras, em São Paulo.

Atlético – MG 1 x 0 São Paulo, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Internacional 2 x 1 Flamengo, no Beira Rio, em Porto Alegre.

Com esses resultados, a parte de cima da tabela teve mudanças, com o Palmeiras assumindo a terceira posição e o Flamengo caindo para quarto, podendo sair do G-4, caso o Grêmio vença o Santos nesta quinta-feira (6). Veja os jogos de hoje que completa a rodada:

Fluminense x Vitória, às 18h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Santos x Grêmio, às 18h, no Pacaembu, em São Paulo.

América – MG x Vasco, às 19h, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Confira como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro com as partidas realizadas ontem.

*Os horários citados são de MS.