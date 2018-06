Japão vence Colômbia e faz história na Rússia

A seleção japonesa escreveu mais um capítulo de sua história. Em seu jogo de estreia nesta Copa do Mundo, venceu pela primeira vez a Colômbia, por 2 a 1.

O primeiro gol da partida foi do Japão, marcado de pênalti, aos cinco minutos do primeiro tempo. O colombiano Carlos Sánchez cortou a bola com a mão na grande área. O árbitro marcou o pênalti e expulsou o jogador da Colômbia. Kagawa cobrou a penalidade e abriu o placar.

O empate colombiano veio aos 38 minutos ainda da primeira etapa. Em cobrança de falta, Quintero cobrou rasteiro. O goleiro japonês Kawashima foi atrasado, e a bola passou da linha, confirmando o gol.

O gol da vitória japonesa foi marcado aos 27 minutos do segundo tempo. Em cruzamento na cobrança de escanteio, Ozako subiu mais alto que todos na grande área, e de cabeça, fez o segundo gol do Japão.

Os japoneses jogaram praticamente o jogo todo com um jogador a mais. Esse foi o jogo de número 18 entre as duas seleções em toda a história. Ao todo, são 14 vitórias colombianas, três empates e apenas uma vitória para o Japão, justamente nesta da Copa da Rússia.

O último confronto das duas seleções foi na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. O jogo, que foi realizado na Arena Pantanal em Cuiabá, teve a seleção da Colômbia vencedora, numa goleada por 4 a 1 em cima do Japão.

A Seleção Japonesa voltará a jogar nesta Copa dia 24/06, às 11h (horário de MS) contra o Senegal, em Ecaterimburgo.

A Colômbia tentará recuperação também no dia 24/06, às 14h (horário de MS) contra a Polônia, na Arena Kazan.