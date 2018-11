Duas das três equipes da cidade de Jardim que disputaram a semifinal da Copa Pelezinho de Futsal masculino, neste sábado (10) em Campo Grande retornaram para casa vitoriosas e garantiram vaga na grande Final da Copa Pelezinho, que acontecerá no dia 1º de dezembro, no Ginásio União dos Sargentos na capital, a partir das 09h.

A equipe sub-11 de Jardim venceu o time da Tic-Tac de Campo Grande com placar de 4x2. Já o time sub-13 de Jardim goleou a Cecamp, encerrando do com placar de 9x1 e o sub-15 da equipe Pelezinho de Campo Grande venceu Jardim por apenas um gol de diferença, terminando em 2x1 para a equipe Cecamp em uma disputa acirrada.

De acordo com o técnico de Jardim, professor Marquinhos Munhoz, os adversários para o jogo da final serão divulgados no dia 24 de novembro. O técnico aproveitou para agradecer ao prefeito de Jardim, que desde o início de sua gestão vem incentivando crianças e adolescentes à prática esportiva, motivando os atletas a sonharem com um futuro melhor e obterem mais qualidade de vida.