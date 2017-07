Jems: Amistoso adulto de equipes de handebol anima noite das delegações

A partida está marcada para hoje às 19h30, no ginásio do Rádio Clube Campo

A programação noturna desta quarta-feira (12.7) dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) conta com um amistoso masculino de handebol. O time do União ABC/Estilo Handebol, representante do Estado na Liga Nacional enfrenta o Rádio Clube/Máquinas, dono da casa. A partida está marcada para às 19h30, no ginásio do Rádio Clube Campo.

“É uma oportunidade para nossas crianças verem um time adulto, de alto rendimento em quadra. Uma forma de estimulá-las a continuar no esporte, mesmo depois de terminada a fase escolar. Essa é nossa maior dificuldade hoje, garantir e incentivar que os atletas sigam treinando e competindo depois dos 17 anos”, justificou o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), professor Marcelo Miranda.

“Convidamos todos para prestigiar a partida e ver que temos bons jogadores em nosso Estado, atletas com condições de jogar de igual para igual com times dos grandes centros” completou o gerente-geral de Desenvolvimento de Atividades Esportivas da Fundesporte, professor Paulo Ricardo Nuñez.

A entrada é franca e aberta a todo o público.

Os Jems são uma promoção do Governo do Estado, por meio da Fundesporte e valem vaga para representar MS nos Jogos Escolares da Juventude – etapa 12 a 14 anos, no mês de setembro, em Curitiba (PR).