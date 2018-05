Jogador do MS diz ser ofendido de

Ederson Batista de Souza, conhecido como “Robinho”, e lateral direito do Corumbaense, trocou ofensas raciais com o outro atleta, Bruno Felipe Pereira dos Santos, zagueiro do Dom Bosco. Os dois foram parar na delegacia após ofensas como “macaco” e xingamentos.

Conforme o boletim de ocorrência, na noite de domingo (20), durante a partida realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso. Começou uma confusão entre os jogadores no vestiário do estádio. Robinho disse à polícia que Bruno teria o chamado de “macaco”, já o outro jogador também afirmou que houve ofensa racial entre ambos. Em seguida os dois foram para delegacia prestar esclarecimento.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia da Capital e está sendo investigado como injúria racial. Através das redes sociais, Robinho postou um texto lamentando o ocorrido e que ouviu de policiais que a situação é “normal em partidas de futebol”.

“Venho com muita tristeza, com muita raiva, indignado, pois você ser chamado de macaco e relatar para as autoridades e eles nem ligarem e ainda darem risada fazendo deboche da sua cara sendo que você sofre racismo e ao ir fazer o boletim de ocorrência, e não dar em nada, quando então se ouve que isso é normal e o cara que me chamou de macaco estava de cabeça quente. Mais quero falar que isso só me fortalece, sou negro com muito orgulho. Sai com racismo da minha frente que eu quero passar com a minha cor. Esse é o Brasil, triste e indignado. Sabia que não ia dar em nada”, escreveu.