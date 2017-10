Jogos da 28ª rodada do Brasileirão movimentam o domingo

Dando sequência à 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, seis jogos vão movimentar o domingo (15) da competição. A bola começa a rolar pontualmente às 17h (de Brasília) para quatro partidas. Atlético-GO e Palmeiras entram em campo em situações distintas. O Dragão segue na corrida para fugir do rebaixamento, enquanto o Alviverde continua na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. No Maracanã, Fluminense e Avaí fazem um confronto direto na luta para escapar do Z-4 e se garantir na elite do futebol brasileiro em 2018.

Na Ilha do Retiro, o Sport recebe o Atlético-MG precisando vencer para se afastar ainda mais dos quatro últimos da tabela. Já o Galo quer a vitória para permanecer com chances de entrar no G-7 ainda nesta rodada. No mesmo horário, Chapecoense e Flamengo se enfrentam na Arena Condá. De um lado, a Chape continua ameaçada pelo rebaixamento. Do outro, o Rubro-Negro carioca quer voltar a vencer para se recuperar dos últimos resultados e se manter entre os sete primeiros.

Mais tarde, Coritiba e Grêmio duelam às 19h, no Couto Pereira. O Coxa precisa vencer para seguir na briga pela permanência na Série A. Enquanto o Tricolor gaúcho quer a vitória para tentar retomar a vice-liderança do campeonato. Também às 19h, Bahia e Corinthians se encontram na Arena Fonte Nova. Os baianos querendo fugir do Z-4 e os paulistas buscando se isolar ainda mais no topo da tabela.

Confira na tabela os jogos desta rodada.

Reprodução CBF