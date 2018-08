Três grandes jogos dão início a fase de Quartas de Final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (1). Neste ano, com uma aguardada novidade: a estreia do Árbitro de Vídeo em competições nacionais organizadas pela CBF.

Santos e Cruzeiro fazem a partida de abertura das Quartas de Final da Copa do Brasil 2018 às 18h30, no gramado da Vila Belmiro, em Santos.

Às 20h45, duas partidas complementam a quarta-feira de Copa do Brasil. Em São Paulo, o Corinthians recebe a Chapecoense, na Arena Corinthians. Enquanto a Chape busca seu primeiro título no torneio, o Timão sonha com o tetracampeonato.

Grêmio e Flamengo se enfrentam em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Dentro dos confrontos do atual estágio da competição, o duelo entre o Tricolor Gaúcho e o Rubro-Negro reúne o maior número de títulos da competição dentro das quatro linhas. Somadas, as equipes levantaram oito taças da competição mais emocionante do Brasil. Foram cinco conquistas do tricolor gaúcho e três do clube rubro-negro.

Além dos três confrontos desta quarta-feira, as Quartas de Final da Copa do Brasil tem uma partida marcada para a próxima quinta-feira (2). Na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Palmeiras fecham os jogos de ida da sexta fase da competição.

* Todos os horários citados são de MS