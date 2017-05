Jogos Escolares: 11 de Outubro vence no futsal feminino

Pela terceira vez consecutiva a equipe feminina da Escola Estadual 11 de Outubro venceu na modalidade de futsal, pelos Jogos Escolares Campo-grandenses, na categoria B (12 a 14 anos). Os jogos realizados nesta quarta-feira (17) foram finalizados nos pênaltis, onde o 11 de Outubro fez 3 a 1 contra a Escola Máxima.

Segundo a técnica da Escola 11 de Outubro, Edna Maria Tavares, os resultados são fruto de treinamento e união. “A equipe está junta há vários anos e muitas jogam e estudam na mesma sala e o companheirismo entre elas aparece nas partidas”.

Os jogos que seguiram com os dois tempos e mais três minutos de prorrogação, no zero a zero, terminou nos pênaltis com a vitória Escola Estadual 11 de Outubro, que será a representante de Campo Grande nos Jogos Estaduais. Em segundo lugar ficou a Escola Máxima, e em terceiro a Escola Estadual José Antônio Pereira.

Futsal masculino

A final do futsal masculino na categoria B acontece na próxima sexta-feira (20), no ginásio da Unigran, a partir das 14h. O primeiro jogo define o 3º e 4º classificado entre as equipes Marina Couto Fortes e Vanderlei Rosa. E, às 14h40, inicia a partida da final que define o campeão entre as equipes Arthur de Vasconcelos e Raul Sans de Matos.

Os 32º Jogos Escolares Campo-grandenses são uma realização da Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), e reuniu este ano 2.223 atletas com idade entre 12 a 17 anos, na disputada de 15 modalidades coletivas e individuais.