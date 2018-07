O evento ocorrerá no município de Paranaíba, localizado no interior do estado

Na próxima semana, 20 municípios de Mato Grosso do Sul vão se reunir para os Jogos Escolares (Jems), e os Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums), na modalidade handebol, em Paranaíba. O evento ocorrerá de segunda-feira (31) a sábado (4), de agosto.

Alunos-atletas do Jems (12 a 15 anos) e Jojums (15 a 17 anos) das redes estadual, municipal e particular de ensino participarão de mais uma etapa que classificará as 16 melhores equipes, oito do Jems e oito do Jojums (masculino e feminino) para a Copa dos Campeões, onde serão disputadas as finais coletivas dos jogos de basquetebol e handebol.

Os municípios participantes são: Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Nioaque, Ponta Porã, Sonora, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas e Paranaíba.

A cerimônia de abertura acontece na terça-feira (31), às 19h, no ginásio da Escola Estadual Aracilda Cícero Corrêa da Costa, em Paranaíba.

Os jogos da Copa dos Campeões de basquete e handebol serão realizados de 31 de agosto a 2 de setembro em Rio Brilhante.