Começam nesta quinta-feira (8) com a participação de 80 atletas, as competições dos Jogos Escolares Paralímpicos de Campo Grande, que envolverão as modalidades de bocha, atletismo, polybat e tênis de mesa.

A modalidade de bocha abre amanhã as competições a partir das 13 horas, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no bairro Pioneiros, onde reunirá 10 atletas.

Na sexta-feira (9), a modalidade de polybat vai reunir 25 atletas, também na Apae, a partir das 8 horas. O atletismo terá sua competição no sábado (10), com a participação de 45 atletas, a partir das 13 horas, no Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha, no bairro Vila Nasser.