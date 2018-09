Na noite desta quarta-feira (12), os quatro semifinalistas da Copa do Brasil se enfrentam, às 20h45 (horário de MS). De um lado, Flamengo e Corinthians fazem o duelo das maiores torcidas do país. Do outro, o atual campeão Cruzeiro enfrenta o Palmeiras de Felipão.

No Maracanã, Flamengo e Corinthians buscam a vaga para a grande final para afastar a fase turbulenta que ambos os clubes vem passando. O clube carioca já foi líder do Campeonato Brasileiro com sete pontos de vantagem para o segundo colocado, mas atualmente, está na quarta colocação na tabela, ainda com chances de título. O time paulista está na décima colocação no Brasileirão, com duas derrotas nas últimas duas partidas.

Em São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras chega confiante para enfrentar o clube mineiro. Desde a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari, o clube alviverde vem acumulando grande resultados positivos. O Cruzeiro entra em campo para defender o título conquistado ano passado, contra o Flamengo. Para isso, o treinador Mano Menezes terá que furar a defesa palmeirense aguentar a pressão da torcida adversária, para conseguir o resultado favorável.

Os quatro clubes somam juntos 14 títulos da Copa do Brasil, sendo que o Cruzeiro é o maior campeão entre eles: Cruzeiro – 5 títulos; Corinthians, Flamengo e Palmeiras – 3 títulos cada.