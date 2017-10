Jojums Individuais: Delegações chegam para disputa neste fim de semana

As delegações dos 34 municípios participantes dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums) estão chegando à Capital para a disputa do título e da vaga no nacional. A luta por medalhas pelos 650 atletas com idade entre 15 e 17 anos é neste fim de semana. Confira os horários e locais das competições de atletismo, badminton, basquete 3×3, ciclismo, judô, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

Participam da etapa alunos-atletas de: Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bonito, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Jardim, Ladário, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso, Sidrolândia, Três Lagoas e Vicentina.

Os Jojums são realizados pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), e servem como seletiva para a etapa nacional – 15 a 17 anos – dos Jogos Escolares da Juventude, marcados para o mês de novembro, em Brasília (DF).