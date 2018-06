Jovem é preso por exploração ilegal de madeira

Um rapaz de 22 anos foi preso pela Polícia Militar Ambiental (PMA), por desmatamento em área protegida. O caso aconteceu na última sexta-feira (8), na região do assentamento Monjolino, localizado no município de Anastácio.

Uma equipe da PMA ouviu barulho de motosserra em um morro com mais de 45º, que é área protegida. Ao chegar no local do barulho, os policiais localizaram o infrator, que havia cortado árvores nativas de ipê sem autorização ambiental.

O rapaz transformava a madeira explorada em estacas para cerca e, ao todo, foram apreendidas 58 estacas. As atividades foram paralisadas e o produto apreendido.

O infrator recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio e responderá por crime ambiental por derrubar árvores em área de preservação permanente, com pena prevista de um a três anos de detenção. Ele também foi autuado administrativamente em R$ 500.