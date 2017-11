Judoca douradense conquista ouro no Panemericano no Peru

O judoca douradense da Associação Cano de Judô (ACJ), Breno Dias, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Panamericano Sub-13 em Lima, no Peru, nesta sexta-feira (3).

A competição, na categoria +52 kg, foi disputada por 14 judocas dos Estados Unidos, México, Argentina, Peru, Colômbia, Equador, Uruguai e do Brasil, que além de Breno, foi representado pelo carioca Lorenzo Strahsburg.

Na primeira fase, o judoca enfrentou o americano Evan Miller e fechou a luta com ipon. Depois, nas quartas de final, o adversário foi o peruano Sanchez Culqui e novo ipon pôs fim ao combate. Na semifinal Breno teve mais uma vez os Estados Unidos como oponente com Amiran Tchitchueishvili, mas o fim da luta não foi diferente com mais um ipon.

A disputa da medalha de ouro foi contra o colombiano Harold Mora e com um minuto e vinte segundos de combate venceu a disputa com outro ipon.

o douradense terminou a competição sem ser penalizado com nenhuma pontuação, ou seja, nenhum dos adversários conseguiu aplicar um golpe válido. O Brasil levou também um bronze com Lorenzo Strahsburg.