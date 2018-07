Juiz italiano vai apitar Brasil e México pelas oitavas de final

O italiano Gianluca Rocchi foi indicado neste sábado (30), pela Fifa, como o árbitro da partida entre as seleções do Brasil e México, na próxima segunda-feira (2), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O profissional, 34 anos, vai para o terceiro jogo nesta edição do torneio, já que trabalhou nos empates entre Portugal e Espanha, pela primeira rodada do grupo B, e entre Japão e Senegal, pela segunda rodada do grupo H.

Rocchi é um dos principais árbitros da Itália na atualidade e tem experiência internacional. Ele participou dos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres e da Copa das Confederações. Além disso, atua habitualmente em partidas da Liga dos Campeões e Liga Europa, entre outras competições da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa).

O italiano será auxiliado pelos compatriotas Elenito di Liberatore e Mauro Tonolini. O espanhol Antonio Miguel Mateu Lahoz será o quarto árbitro, enquanto outro espanhol, Pau Cebrián, terá a função de juiz de linha. No mesmo dia, o trio senegalês formado pelo árbitro Malang Diedhiou e os bandeiras Djibril Camara e El Hadji Samba atuarão na partida entre as seleções belga e japonesa, que poderá definir o adversário do Brasil, em caso de vitória sobre o México.