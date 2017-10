O brasileiro Felipe Massa, da Williams, se mostrou satisfeito neste sábado com a oitava posição conquistada no grid de largada para o Grande Prêmio do Japão, que acontece no domingo (8).

Nono no terceiro treino classificatório, o brasileiro ganhará um posto na largada por conta da penalização de cinco postos ao finlandeses Kimi Raikkonen (Ferrari).

"Estou muito contente pela minha classificação", disse Massa em declarações divulgadas pela Williams.

"No Q1 fiz uma volta boa. O Q2 foi fantástico e o Q3 simplesmente perfeito", disse.

"Nunca sabemos o que acontecerá na corrida, mas tentarei fazer o melhor possível quanto a pontos. Largarei em uma posição muito boa", avaliou Massa.