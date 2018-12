River saiu atrás no placar, mas virou no 2º tempo; Boca mostrou garra e terminou com nove em campo

Em uma partida eletrizante, o River Plate venceu o Boca Juniors de virada por 3 a 1, na prorrogação do jogo que ficou conhecido com a “super decisão”, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e conquistou mais um título da Copa Libertadores, o quarto, na história do clube na principal competição de futebol na América do Sul. Lucas Pratto, Quintero e Pity Martínez fizeram os gols do River. Benedetto havia colocado o Boca em vantagem no final do primeiro tempo.

Os rivais argentinos se enfrentaram no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, neste domingo (9), após o adiamento do segundo confronto válido pela decisão devido ao ataque à delegação do Boca Juniors na chegada ao Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, no último dia 24 de novembro.

Com o título do River Plate, os argentinos agora possuem 25 conquistas na Copa Libertadores. O Brasil possui 18 títulos e o Uruguai, oito.