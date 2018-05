Depois do resultado dos jogos deste final de semana, a liderança do Brasileirão está divida entre três gigantes. Agora o Flamengo divide o primeiro lugar da competição com o Corinthians e Atlético Mineiro. Com campanhas idênticas, as três equipes somam 10 pontos cada.

A 5ª rodada do Brasileirão começou com o jogo entre Cruzeiro e Sport que se enfrentaram no Mineirão. A Raposa premiou os torcedores com uma boa exibição e venceu o Sport por 2 a 0. Com a segunda vitória consecutiva na competição, o time mineiro soma sete pontos, mesma pontuação do Rubro-Negro pernambucano.

Mais tarde a bola rolou para os gigantes que dividem a primeira colocação do campeaonato. E apesar da derrota por 3 a 2 para a Chapecoense, em Chapecó, o Rubro-Negro carioca leva vantagem no saldo de gols e mantém a ponta da tabela. Em São Paulo, o Timão levou a melhor no clássico com o Palmeiras e venceu o rival por 1 a 0. Em Curitiba, o Atlético-MG bateu o Atlético-PR por 2 a 1 e também colou no líder.

Nos outros dois jogos da Série A iniciados às 16 (horário de Brasília), o Vitória-BA superou o Vasco-RJ por 3 a 2 no Rio de Janeiro e Bahia-BA x São Paulo-SP terminou empatado pelo placar de 2 a 2 em Salvador.

Já na noite deste domingo (13), o Santos venceu o Paraná na Vila Belmiro. O Peixe superou o Tricolor por 3 a 1 e alcançou a segundo vitória na competição. Com seis pontos, o time paulista ocupa a 11ª posição. Já a equipe paranaense segue na lanterna, com apenas um ponto.

Para encerrar a quinta rodada do Brasileirão, nesta segunda-feira (14), a bola rola nos confrontos entre Ceará x América e Botafogo x Fluminense. No Nilton Santos, às 20h (de Brasília), vai ter clássico vovô. Botafogo e Fluminense entram em campo de olho nos três pontos. Enquanto o Alvinegro quer a vitória para se recuperar da derrota sofrida na última partida, o Tricolor das Laranjeiras busca o triunfo para alcançar os líderes da competição.

No mesmo horário, Ceará e América-MG medem forças no Castelão. De um lado, o time cearense vai atrás da sua primeira vitória no campeonato. Do outro, o Coelho quer voltar a vencer para reconquistar uma posição na parte de cima da tabela.