A maioria dos jogadores da Seleção Brasileira de Futebol se apresentou nesta segunda-feira (21), no Centro de Treinamento (CT) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Granja Comary, em Teresópolis. Diferente de quatro anos atrás, a chegada dos atletas ocorreu longe dos olhares da torcida. Eles chegaram de helicóptero, embarcaram em vans com os vidros escuros e seguiram direto para sede do CT.

De acordo com a CBF, às 14h chegaram 16 jogadores: Marquinhos, Filipe Luís, Fred, Danilo, Paulinho, Gabriel Jesus, Éderson, Fagner, Neymar, Thiago Silva, Renato Augusto, Douglas Costa, Taison, Fernandinho, Willian e Geromel.

O goleiro Cássio deve chegar à noite e Alisson, Phillipe Coutinho e Miranda vão se apresentar nesta terça-feira (22). Marcelo, Casemiro e Roberto Firmino, finalistas da Liga dos Campeões da Europa, se juntarão ao grupo na Inglaterra, onde a equipe treinará, no CT do Tottenham, antes de ir à Rússia.

O aumento da segurança na Granja Comary é para evitar o excessivo assédio dos torcedores que, em 2014, acompanharam os treinos separados apenas por uma tela de arame. Desta vez foi montada uma barreira de tapumes impedindo os fãs de acompanhar os treinos.

O trabalho da imprensa será limitado nos treinos que serão fechados em sua maioria, o que permitirá ao técnico Tite fazer jogadas ensaiadas e treinar inversões táticas, com objetivo de surpreender os adversários.