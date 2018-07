O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), destacou a importância da competição de Fórmula Truck, em Campo Grande. O pronunciamento ocorreu nesta quinta-feira (26), durante solenidade na prefeitura municipal.

Na reunião, o prefeito falou da importância de eventos de repercussão nacional para Campo Grande, e citou a Fórumla Truck que acontecerá no sábado (28) e no domingo (29), deste mês. Na ocasião, Marquinhos ainda lembrou da corrida de Stock Car, que está programado para ocorrer no dia 19 de agosto.

“O evento será transmitido em rede nacional e com cobertura da imprensa esportiva, e dá um retorno que movimenta a cidade. A prefeitura está fazendo sua parte”, destacou Marquinhos.

Evento

A prova em Campo Grande abre a Copa Centro-Oeste da Copa Truck e também dará início a uma série de festividades que marcam os 119 anos de Campo Grande. A cidade Morena, que faz aniversário no dia 26 de agosto, volta a receber a categoria pela segunda vez, após constar no calendário da temporada inaugural de 2017.