Prefeito participa de discussão para criação do Sistema Municipal de Esporte

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) participa na manhã desta segunda-feira (8), às 8h, do Seminário de elaboração do Sistema Municipal de Esporte e Lazer na Câmara Municipal. O Ministro do Esporte, Leonardo Picciani, confirmou presença na discussão.

O evento realizado pela Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Câmara Municipal, vai debater com a sociedade a elaboração do Sistema Municipal de Esporte e Lazer e propõe um novo direcionamento para as políticas públicas do setor para Capital.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra explicou que o objetivo do seminário é estruturar uma política de gestão pública baseada nos princípios da democracia, criando junto com a população o Conselho, Plano, Fundo, Fórum e a Conferência Municipal de Esporte e Lazer.

Entre os temas abordados, estão o Sistema Nacional de Esporte e o Sistema Nacional de Cultura, abordando suas possíveis influências para a criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer de Campo Grande, além da política de financiamento, a importância dos Conselhos e o papel da sociedade nos fóruns e conferências.