A jogadora Marta, 32, conquistou nesta segunda-feira (24) o prêmio de melhor jogadora de futebol do mundo pela Fifa. O evento foi realizado em Londres.

Esta é a sexta conquista individual da atleta (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018). Marta é também a primeira estrela do futebol mundial a conquistar o prêmio seis vezes. No futebol masculino, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estão empatados com cinco troféus cada um. No futebol feminino, a alemã Birgit Prinz foi eleita com três prêmios.

A brasileira superou a norueguesa Ada Hegerberg e a alemã Dzsenifer Marozsan. Ambas foram campeãs da liga francesa e da Champions League feminina com o Lyon da França, Hegerberg.

Marta teve 14,73% do total de votos, segundo dados da votação divulgados pela Fifa. A página oficial da Fifa diz que Marta foi determinante para uma "longa arrancada naquela que é, possivelmente, a liga feminina mais desafiadora do mundo do futebol."