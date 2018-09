Na manhã desta sexta-feira (28), o Clube de Regatas Flamengo anunciou a demissão de Maurício Barbieri como treinador da equipe carioca.

O Flamengo perdeu por 2 a 1 para o Corinthians, nas semifinais da Copa do Brasil, o que acarretou na eliminação do clube da competição. Barbieri não chegou a embarcar com a equipe para Salvador, na partida contra o Bahia, neste sábado, jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em sua conta oficial no Twitter, o comunicado foi divulgado para o conhecimento de todos que Barbieri não comanda mais o time. A diretoria do Flamengo agradeceu a passagem por nove meses de Barbieri no comando do time. “Maurício Barbieri não é mais técnico do Flamengo. O treinador deixa o comando do time após 39 jogos, sendo 19 vitórias, 12 empates e oito derrotas. O Flamengo agradece todo empenho e profissionalismo do treinador nestes últimos nove meses”, informou.

Abel Braga é um dos nomes para assumir o lugar de Barbieri no Flamengo. O ex-treinador do Fluminense, no entanto, manifestou diversas vezes que não gostaria de iniciar um trabalho no meio. Outro nome cotado é o de Dorival Junior, que já teve passagem pelo clube em 2012, onde comandou a equipe por 37 jogos, com 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas.

Caso não haja novidades, o auxiliar Mauricio Souza dirige o time contra o Bahia, no sábado, 20h (horário de MS), na Fonte Nova, em Salvador.