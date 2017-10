Medalhistas na etapa nacional vencem na natação no Jojums

Os nadadores Luis Henrique Ferreira e Gabriela Cardoso medalhistas nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) devem voltar à competição este ano. Os dois foram destaques nos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums), disputados no último fim de semana no Rádio Clube Cidade. Ele venceu todas as provas que disputou. Ela conquistou cinco medalhas.

Luisinho subiu de categoria. Até o ano passado, o nadador disputava a etapa 12 a 14 anos. Em 2015, no nacional, foi medalhista de prata nos 50m peito. Em 2016, foram três pódios: primeiro nos 50m e segundo nos 100m peito e no revezamento 4x50m medley. Este ano, em sua primeira participação nos Jojums, abocanhou o ouro, nessas três provas e é um dos prováveis selecionados para o nacional.

Gabriela, bronze nos 100m livre do JEJ, em 2016 também tem boas chances de retornar à piscina do brasileiro escolar. Veterana nos Jojums, a nadadora ganhou cinco medalhas. Foram quatro ouros: 100m borboleta, revezamentos 4×50 medley e livre e os 100m livre; e uma prata nos 200m livre.

No resultado geral, Campo Grande venceu por equipes nos dois naipes e confirmou a hegemonia na modalidade, ganhando todas as provas. Foram 24 ouros. O pódio feminino ainda contou com Jardim e Chapadão do Sul e o masculino com Corumbá e Maracaju.

Os representantes de Mato Grosso do Sul no JEJ estão sendo selecionados. Os técnicos vencedores estão decidindo os oito nadadores e as oito nadadores que serão MS no nacional. A lista deve ser divulgada em breve.