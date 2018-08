O Palmeiras está classificado para as quartas de final da Taça Libertadores da América, mesmo com a derrota para o Cerro Porteño, do Paraguai.

No jogo realizado na quinta-feira (30), no Allianz Parque, em São Paulo, Felipe Melo, foi expulso com três minutos de jogo. O volante palmeirense deixou as travas da chuteira na perna esquerda de Victor Cáceres, e recebeu cartão amarelo. Mas, devido à violência da falta cometida, o árbitro argentino German Delfino mudou a decisão e expulsou o jogador alviverde. A torcida chegou a chamar Felipe Melo de "cachorro louco".

O gol da vitória foi marcado aos 11 minutos do segundo tempo. Arzamendia tentou o cruzamento, mas a bola entrou direto no gol, sem chance para o goleiro Weverton. Mas, o resultado de 1 a 0 não era suficiente para classificar o clube paraguaio, por isso, o Cerro pressionou até o fim para empatar a decisão.

Aos 55 minutos, a partida terminou e o resultado final garantiu a classificação para o Palmeiras. Nas quartas de final, o clube paulista irá enfrentar o Colo-Colo, do Chile, que eliminou, na quarta-feira (29) o Corinthians.

Foto: Nelson Almeida/AFP