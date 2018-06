As equipes da Alemanha e México se enfrentaram, neste domingo (17), pela abertura do grupo F na cidade de Moscou.

Após um contra-ataque no primeiro tempo, Lozano bateu forte no canto de Neuer e abriu o placar contra a Alemanha.



No segundo tempo, a Alemanha tentou de diversas formas furar a defesa mexicana e o goleiro Ochoa, mas sem sucesso.

O México venceu a Alemanha por 1x0.