Misto supera Operário e assume a liderança da Série B

No primeiro confronto da história entre os clubes, o Misto venceu o Operário-DD no Madrugadão em Três Lagoas - a 329 km de Campo Grande, na tarde desta quarta-feira(15) por 2 a 0 e assumiu a liderança do Sul-Mato-Grossense Company Série B.

Júlio César e Pedro Baby marcaram para o cárcará que com a vitória chegou a 04 pontos fechando o turno na ponta. O Cena é o vice-líder com 02 pontos e o Operário o lanterna com apenas um.

O returno começa neste final de semana com a repetição do jogo mas desta vez em Dourados no sábado(18) às 18h no Douradão.