Morenão é palco do jogo de abertura do Campeonato Estadual de MS 2017

Mais de dois anos depois de ser interditado por problemas de segurança e estrutura o Estádio Pedro Pedrossian, popularmente conhecido como Morenão, será reaberto neste hoje (29), às 16h, com o jogo Comercial x Novo Operário, do Campeonato Estadual de 2017.

O maior palco do futebol sul-mato-grossense ficou 1022 dias de portas fechadas para o público, o último jogo que o estádio recebeu foi dia 13 de abril de 2014 quando o Cene venceu o Águia Negra por 2 a 0 e se sagrou bicampeão Estadual.

O Ministério Público autorizou a abertura do Morenão com capacidade limitada de 10 mil pessoas com base nos laudos de vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Polícia Militar.

Os ingressos para a partida de abertura do Estadual estarão disponíveis nas bilheterias do Morenão, no domingo. A entrada para as cadeiras custa R$ 20,00 e para as arquibancadas R$ 10,00. Estudantes, idosos e professores pagam meia. Crianças até 12 anos, acompanhadas pelos pais não pagam.

Em toda a 1ª fase, dez jogos estão marcados no estádio com mando de Comercial e Operário. Novo e União/ABC optaram por jogar no estádio das Moreninhas, porém o estádio ainda está sem laudos.