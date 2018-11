O Campeonato Centro-Oeste de Canoagem Maratona, acontecerá neste fim de semana, nos dias 3 e 4 de novembro, em Brasília (DF), reunindo os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins.

Em torno de 70 atletas vão participar das competições que serão realizadas no Lago Paranoá. A delegação do MS, terá 12 representantes, disputando as provas nas categorias: júnior, sênior, máster, feminino e paracanoagem.

A etapa pontua para o ranking nacional da modalidade. O presidente e atleta da Federação de Canoagem do MS, Rafael Girotto, estará participando da maratona que vai até domingo (4). “Participamos neste ano de várias competições, tanto estaduais, nacionais e internacionais, como o Mundial que aconteceu na Suíça. Estamos encerrando as participações a nível nacional com este evento em Brasília, mas o calendário estadual continua com duas etapas que acontecerão em Corumbá durante o Eco Pantanal Extremo e Aquidauana na 32ª Santa Delfina”, comenta

O atleta ainda ressaltou o apoio que tem recebido do Governo Estadual “Toda essa representatividade se deu graças a parceria do Governo Estado e da Fundesporte que sempre tem nos apoiado, comprometidos com o desenvolvimento das mais diversas modalidades esportivas no MS”.

O Eco Pantanal Extremo acontece entre os dias 16 a 18 de novembro na capital do Pantanal e a 32ª Santa Delfina será realizada na cidade aquidauanense, em dezembro, nos dias 1º e 2.