Equipes que conquistaram o 1º e 2º lugar na competição estão classificadas para a fase de Natal, no Rio Grande do Norte

Bem representado por 16 equipes, Mato Grosso do Sul participou das modalidades de basquete, futsal, handebol e vôlei nos Jogos Escolares da Juventude, em Joinville (SC), de 26 a 30 de setembro. A competição, que terminou neste domingo (30), rendeu ao estado sete lugares no pódio e quatro vagas para a etapa Nacional dos Jogos.

A equipe feminina de Três Lagoas de basquete demonstraram a força da modalidade na fase Regional, garantindo o primeiro lugar com, e os atletas sul-mato-grossense acabaram desbancando a equipe catarinense e o 2º lugar com os meninos de Ponta Porã, na faixa etária de 15 a 17 anos. A equipe feminina, de Costa Rica, e a masculina, de Rio Brilhante, de 12 a 14 anos, conquistaram o 3º lugar na competição.

No futsal as meninas de Dourados de 12 a 14 anos, já haviam sido classificadas para o Nacional devido a colocação em 2017, onde conquistaram o 1º lugar na modalidade e o direito de participar do Nacional deste ano. A Funlec-Raul Sans de Matos, de Campo Grande, também conquistou o pódio, ficando em terceiro lugar após passar pela equipe do Rio de Janeiro.

Já o vôlei de Ponta Porã conquistou o 2º lugar com os meninos da faixa etária de 12 a 14 anos da EE João Brembatti Calvoso. As equipes que conquistaram o 1º e 2º lugar na competição estão classificadas para a fase de Natal, no Rio Grande do Norte, que acontecerá de 12 a 25 de novembro.