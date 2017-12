O grêmio venceu o Pachuca, do méxico, por 1 a 0 nesta terça-feira (12) com gol marcado por Everton e pode enfrentar o Real Madrid no próximo sábado (13).

O tricolor gaúcho jogou contra o time mexicano no estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain nos Emirados Árabes Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes.

Agora, o time gaúcho avança para a final do Mundial de Clubes onde terá como adversário, ou o Al-Jazira, ou Real Madrid que se enfrentam as 14h de quarta-feira